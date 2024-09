POL-HB: Nr.: 0546 --Autoaufbrecher festgenommen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Findorff, OT Regensburger Straße, Regensburger Straße Zeit: 03.09.24, 22 Uhr Am Dienstagabend ereignete sich ein Einsatz der ganz besonderen Art in Findorff. Was wie eine typische Zivilstreife begann, endete in einer Verwechslung mit einem Drogentaxi, was selbst den routiniertesten Ermittlern ein Schmunzeln ins Gesicht zauberte. Ein ...

mehr