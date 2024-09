Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0545 --Mission Impossible: Falsches Auto, falsche Entscheidung--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Findorff, OT Regensburger Straße, Regensburger Straße Zeit: 03.09.24, 22 Uhr

Am Dienstagabend ereignete sich ein Einsatz der ganz besonderen Art in Findorff. Was wie eine typische Zivilstreife begann, endete in einer Verwechslung mit einem Drogentaxi, was selbst den routiniertesten Ermittlern ein Schmunzeln ins Gesicht zauberte.

Ein ziviles Einsatzfahrzeug der Bremer Polizei war in der Regensburger Straße am Straßenrand geparkt, als ein offenbar leicht orientierungsloser Mann plötzlich die Szenerie betrat. Er spazierte um den Wagen herum, öffnete die Beifahrertür und setzte sich fröhlich grinsend zu einem sichtlich überraschten Zivilpolizisten. Ganz der höfliche Gast, streckte er dem Beamten freundlich die Hand entgegen und fragte, ob man nicht endlich losfahren wolle.

Der Polizist, dem die Verwirrung ins Gesicht geschrieben stand, lehnte jedoch dankend ab. In diesem Moment dämmert es dem Mann wohl, dass er sich ins falsche "Taxi" gesetzt hatte - und was für eins! Erschrocken sprang er wieder aus dem Wagen, machte sich auf zu einem anderen Fahrzeug, wenige Meter entfernt. Hierbei handelte es sich um einen Mercedes, bei dem der Duft von Marihuana förmlich aus den geöffneten Fenstern quoll. Der Fahrer erkannte offensichtlich die für ihn brenzlige Situation und fuhr los - allerdings nicht weit. Die Polizei stoppte den Wagen und staunte nicht schlecht: Knapp 300 Gramm Marihuana, fein säuberlich in Verkaufseinheiten verpackt, zwei Messer, eine ordentliche Summe Bargeld und einige wertvolle Mobiltelefone - alles im Gepäck des noch verdutzteren Fahrers.

Der 34-Jährige, inzwischen tief in seiner Rolle als Pechvogel des Tages gefangen, versuchte noch, durch einen Anruf bei seinem Anwalt das Ruder herumzureißen. Doch auch der schlauste Rat half ihm letztlich nichts -die weiteren strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn dauern an.

