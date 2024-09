Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0543--Zeugenaufruf nach Autobränden--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Findorff-Burglesum Zeit: 30.08.24, 02.09.24, 00.30 Uhr

Am späten Freitagabend brannte ein Auto in Findorff und in der Nacht zu Montag ein weiterer Wagen in Burglesum vollständig aus. Dabei wurden Mülltonnen in der Nähe ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen.

Der Polizei wurde am Freitag gegen 22.10 Uhr ein brennender Renault Captur an der Neukirchstraße gemeldet. Zeugen sahen, wie eine Personengruppe den Brand filmte und dann mit Autos vom Brandort flüchtete. Die Feuerwehr löschte die Flammen schnell.

In der Nacht zu Montag brannte gegen 00.30 Uhr in der Straße Am Vogelbusch in Lesum ein Mercedes CL komplett aus. Durch die Flammen wurden auch danebenstehende Mülltonen und eine Hecke beschädigt. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer kurz darauf.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen wegen Brandstiftung aufgenommen und fragt: "Wer hat zur Tatzeit an den Brandorten verdächtige Beobachtungen gemacht?" Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

