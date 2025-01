Polizei Hagen

POL-HA: Mann gibt sich als Mitarbeiter einer Autowaschanlage aus und bedroht Kunden mit Mistgabel

Hagen-Haspe (ots)

Ein 76-jähriger Mann gab sich am vergangenen Freitag (03.01.) als Mitarbeiter einer Autowaschanlage in Haspe aus und bedrohte zwei Kunden mit einer Mistgabel. Die beiden 24- und 40-jährigen Hagener wollten an einer Anlage in der Koksstraße die Fußmatten ihrer Fahrzeuge reinigen. Der 76-Jährige sprach sie an und untersagte ihnen die Reinigung der Fußmatten. Der Mann gab sich als Mitarbeiter der Autowaschanlage aus und begründete die Untersagung damit, dass es aufgrund der Reinigung zu Glatteis kommen würde. Als sie die Reinigung fortsetzten holte der Mann eine Mistgabel aus seinem Fahrzeug und führte Stichbewegungen in Richtung der beiden Männer aus. Verletzt wurde niemand. Anschließend entfernte sich der 76-Jährige mit seinem Auto von der Örtlichkeit. Die beiden 24- und 40-Jährigen merkten sich das Kennzeichen und teilten es den hinzugerufenen Polizeibeamten mit. Nach Rücksprache mit dem Geschäftsführer der Autowaschanlage, handelte es sich bei dem Mann nicht um einen Mitarbeiter. Eine Strafanzeige wegen der Bedrohung wurde gefertigt. (han)

