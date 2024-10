Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen, Unterbränd, K 5740, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall im Begegnungsverkehr mit drei leicht verletzten Personen und über 40.000 Euro Schaden

Bräunlingen, Unterbränd, K 5740, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Drei leicht verletzte Personen und über 40.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am vergangenen Sonntagabend, gegen 18.10 Uhr, etwa auf Höhe der Abzweigung nach Unterbränd (Kreisstraße 5737) auf der Kreisstraße 5740 zwischen Oberbränd und Bräunlingen ereignet hat. Gegen 18.10 Uhr fuhr ein 85-Jähriger mit einem Mercedes der B-Klasse von Oberbränd kommend auf der K 5740 in Richtung Bräunlingen. Etwa auf Höhe der Abzweigung nach Unterbränd kam der Mann mit dem Mercedes zu weit nach links und prallte gegen einen just in diesem Moment aus Richtung Bräunlingen entgegenkommenden Mitsubishi einer 45-jährigen Autofahrerin. Die Wagen kamen nach der Kollision in den angrenzenden Gräben zum Stehen. Da sich die Fahrertür des Mercedes nicht öffnen ließ, musste der 85-Jährige von der beim Unfall eingesetzten Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Der Mercedes-Fahrer sowie die Fahrerin im Mitsubishi und deren 24-jährige Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Nach einer Erstbehandlung durch die mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräfte wurden die verletzten Personen in umliegende Kliniken gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell