Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Bundespolizei identifiziert Dieb dank Videoauswertung

Frankfurt/Main (ots)

Am vergangenen Donnerstag gelang es Bundespolizisten des Flughafens Frankfurt am Main einen Dieb mittels Videoauswertung zu überführen. Die Festnahme des 35-jährigen Franzosen, der zuvor am Fernbahnhof zwei Koffer entwendete, erfolgte dann am Hauptbahnhof in Köln.

Die Geschädigte des Diebstahls wurde auf der Wache der Bundespolizei am Fernbahnhof des Flughafens vorstellig und meldet dort, dass ihre beiden Koffer im Wert von rund 3.000 Euro am Bahnsteig entwendet wurden. Die Beamten führten anhand der Personenbeschreibung sofort eine Videoauswertung durch, die erfolgreich war. Der Tatverdächtige konnte festgestellt werden und auch der Zug, mit dem er sich vom Tatort entfernte.

Da sich der Franzose in einem Zug nach Köln befand, informierte die hiesige Dienststelle umgehend die Bundespolizei am Hauptbahnhof in Köln. Dort erfolgte dann die Festnahme des 35-Jährigen. Dank der erfolgreichen Videoauswertung und der guten Zusammenarbeit zwischen den beiden Dienststellen konnten der Geschädigten schnell ihren beiden Koffer zurückgegeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell