LPI-J: Wildunfall mit Greifvogel bei Auerstedt

Weimar (ots) - Am Mittwochnachmittag hielt sich ein 48-jähriger Weimarer in der Asbachstraße auf. Während er dort wartete, stellte er seine "Lehrertasche" hinter sich. Darin befanden sich unter anderem ein Laptop und weitere Lehrerutensilien. Als er sich kurze Zeit später umdrehte, war die Tasche weg. Den Täter bzw. den Diebstahl hatte er gar nicht bemerkt. Das Beutegut hatte einen Wert von gut 500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

