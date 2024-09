Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Delmenhorst (ots)

Am 06.09.2024, gegen 12:30 Uhr, ist es in Delmenhorst in der Straße "Am Stadtwall" zu einem Verkehrsunfall vor dem dortigen Parkhaus gekommen. Ein minderjähriger Fahrradfahrer (14 Jahre aus Delmenhorst) befuhr trotz des Verbotes der Einfahrt den Gehweg an o.a. Örtlichkeit und passierte die Ausfahrt des Parkhauses. Zeitgleich verließ eine Pkw-Fahrerin (35 Jahre aus Delmenhorst) das Parkhaus und übersah beim Ausfahren den Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß durch den sich der 14-jährige Radfahrer leicht verletzte. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1000 EUR geschätzt.

