Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Motorradfahrer flüchtet in Harpstedt vor der Polizei

Delmenhorst (ots)

Die Polizei wollte am Donnerstag, 05. September 2024, gegen 13:40 Uhr, einen Motorradfahrer in Harpstedt kontrollieren. Er flüchtete mit hoher Geschwindigkeit, wurde aber wenig später gestoppt. Gegen ihn ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Die Beamten befuhren mit einem Streifenwagen die Wildeshauser Straße in Harpstedt und mussten vor einer eingerichteten Baustelle halten. Währenddessen kam ihnen der Motorradfahrer mit offenem Visier entgegen. Er ähnelte einem Mann aus Groß Ippener, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und bereits in der Vergangenheit durch wiederholtes Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgefallen war. Als sie den Streifenwagen wendeten, beschleunigte der Motorradfahrer und überholte noch vor einer Verkehrsinsel mehrere Fahrzeuge. In der Folge entfernte er sich durch den Ortskern von Harpstedt. Nachdem der Kontakt zum Motorradfahrer verloren wurde, suchten Beamte die Wohnanschrift des Mannes auf, den sie auf dem Zweirad vermuteten. Den 23-jährigen Mann trafen sie nicht an, das Motorrad war auch nicht festzustellen.

Im Verlauf der anschließenden Fahndung vernahmen Beamte in unmittelbarer Nähe zur Wohnanschrift laute Motorengeräusche aus einem angrenzenden Feldweg. Ein Beamter begab sich zu Fuß auf diesen Weg und gab einem entgegenkommenden Motorradfahrer eindeutige Signale zum Halten. Dabei trug der uniformierte Beamte eine Weste mit Elementen in gelber Signalfarbe. Der Motorradfahrer setzte seine Fahrt fort, beschleunigte und fuhr auf den Beamten zu. Dieser musste zur Seite treten und setzte dabei den bereits gezogenen Schlagstock gegen das vorbeifahrende Motorrad ein. Dadurch entstanden Schäden am Motorrad, die die weitere Flucht nach einigen hundert Metern unmöglich machten. Der Fahrer blieb unverletzt und versuchte noch, zu Fuß zu entkommen. Nach kurzer Zeit wurde er von der Polizei gestellt.

Es handelte sich tatsächlich um den 23-Jährigen, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem angab, unter dem Einfluss von Drogen zu stehen. Das Motorrad war nicht zugelassen. Durch die rücksichtlose und grob verkehrswidrige Fahrweise während der Flucht vor der Polizei wird gegen den 23-Jährigen wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Zudem wird er sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetz verantworten müssen.

Wegen der möglichen Drogenbeeinflussung ordnete die Polizei die Entnahme einer Blutprobe an. Das wiederholte Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde zudem einem Staatsanwalt vorgetragen. Eine Einziehung des Motorrades als Tatmittel wird geprüft.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell