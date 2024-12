Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Brand in der Innenstadt - Parfümerie zerstört

Ludwigsburg (ots)

Aus noch unbekannter Ursache entstand am Sonntagabend (08.12.2024) gegen 18.35 Uhr ein Brand in einem Ladengeschäft in Kirchstraße in Ludwigsburg. Die in der Innenstadt liegende Straße wurde durch Einsatzkräfte der Polizei abgesperrt. Der derzeit stattfindende Weihnachtsmarkt konnte weiterlaufen, lediglich ein Stand musste vorsorglich schließen. Das Feuer, das im Inneren einer Parfümerie ausbrach, konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Durch Rauch und Ruß sind auch oberhalb des Geschäfts liegende Arztpraxen betroffen, die zumindest am Montag (09.12.2024) nicht öffnen können. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 500.000 Euro geschätzt. Personen befanden sich zum Brandausbruchszeitpunkt keine im Objekt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

