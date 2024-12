Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Zusammenstoß hat leicht verletzte Person zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (08.12.2024) kam es gegen 15:20 Uhr im Eichgraben in Marbach am Neckar zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der 19-jährige Lenker eines Mercedes-Benz die Straße Eichgraben vom Ortsteil "Hörnle" in Fahrtrichtung Ludwigsburger Straße (L1100). In einer Rechtskurve kam der 19-Jährige mit seinem Pkw zu weit nach links und stieß mit einem entgegenkommenden Renault, besetzt mit drei Personen, zusammen. Der Renault, der von einem 63-Jährigen gelenkt wurde, kam dabei von der Fahrbahn ab und kam im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei der Kollision wurde die 17-jährige Beifahrerin des Mercedes-Benz leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Der Lenker des Mercedes-Benz sowie die drei Insassen des Renault blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 34.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte zwei Streifenbesatzungen im Einsatz. Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Marbach am Neckar aufgenommen.

