Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Verkehrsunfall auf der K1702

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag kam es um kurz vor Mitternacht auf der K1702 zwischen Steinheim an der Murr und Kleinbottwar zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Der 25-jährige Fahrer eines Opel Astra kam aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte hier frontal mit dem entgegenkommenden und mit sechs Personen besetzten VW Touran eines 42-Jährigen. Durch die Kollision schleuderte der Opel Astra über die Fahrbahn und blieb schlussendlich quer zur Straße stehen. Der VW Touran kam durch den Aufprall von der Fahrbahn ab und kam auf einer Wiese zum Stehen. Bei den darauffolgenden polizeilichen Maßnahmen erhärtete sich der Verdacht, dass der 25-jährige Fahrer des Opel alkoholisiert war. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, während der 42-Jährige Fahrer des VW sowie eine 14-jährige Insassin leicht verletzt wurden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 19.000 Euro. Die Strecke war für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 02:20 Uhr voll gesperrt.

