Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen und hohem Sachschaden kam es am Samstagmittag gegen 12:30 Uhr auf der Landesstraße 1140 zwischen der Kreuzung L1140/L1141 und Möglingen. Der 26-jährige Fahrer eines BMW befuhr zu diesem Zeitpunkt die L1140 in Richtung Möglingen, als er während eines Überholvorgangs die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ins Schleudern geriet und in der Folge mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 53-jährigen kollidierte. Im BMW wurden hierbei der Fahrer schwer, seine 25-jährige Beifahrerin sowie das auf der Rückbank befindliche 2-jährige Kind leicht verletzt. Im Mercedes wurde der Fahrer leicht verletzt, seine 51-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Die L1140 musste in diesem Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung für ungefähr dreieinhalb Stunden voll gesperrt werden. Neben der Polizei waren der Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber, die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei im Einsatz.

