POL-LB: Tamm-Hohenstange: Hausbesitzer überraschte Einbrecher

Bislang unbekannter Täter gelangte am Freitag, in der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 20:00 Uhr, in ein Wohnhaus im nördlich gelegenen Wohngebiet, indem er die Terrassentüre aufhebelte. Aus dem Haus wurden Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

