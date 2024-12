Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte Person und 45.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagmittag, gegen 13:42 Uhr auf der Friedrichstraße. Ein 56-jähriger Lenker eines BMW befuhr die Friedrichstraße auf dem linken Fahrstreifen in stadteinwärtiger Richtung. Laut Zeugen soll der 56-Jährige vor der lichtzeichengeregelten Kreuzung zur Oststraße die Geschwindigkeit zunächst verlangsamt und dann erhöht haben. Hierbei kam er mit seinem Pkw nach links ab, überfuhr ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel und geriet auf den stadtauswärtigen Fahrstreifen. Dort streifte er einen ordnungsgemäß in stadtauswärtiger Richtung fahrenden Daimler-Benz Lkw eines 77-Jährigen. Beide Fahrzeuge verkeilten sich ineinander. Der 56-Jährige wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr Ludwigsburg, welche mit mehreren Einsatzwagen vor Ort war, löste die Verkeilung der beiden Fahrzeuge, so dass der nicht mehr fahrbereite BMW abgeschleppt werden konnte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell