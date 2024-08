Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruch

Rheinbreitbach (ots)

Am Freitagmittag, in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter die Kellertür eines Wohnhauses im Maarweg aufzubrechen. Nach der Abwesenheit des Bewohners stellte dieser Beschädigungen am Zylinder der Kellertür, sowie am Schließzylinder des Gartenhauses fest. Weiterhin hinterließen die Täter Hebelspuren am Türrahmen. Die Täter gelangten weder in das Haus, noch in den Schuppen. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

