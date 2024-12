Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, zwischen 08:00 Uhr und 18:30 Uhr verschafften sich bislang noch unbekannte Täter über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus am südlichen Ortsrand von Schönaich. Im Objekt durchsuchten die Täter nach bisherigem Erkenntnisstand zuerst die Kellerräume, ohne dabei etwas zu entwenden. Anschließend durchsuchten sie im Obergeschoss Schränke und Schubladen, wobei Wertgegenstände von einem Wert in Höhe eines fünfstelligen Betrags entwendet wurden. Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können oder im entsprechenden Zeitraum etwas Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Böblingen unter Tel.: 07031/13-2500 oder per Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

