Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl in der Jadeallee - Polizei Wilhelmshaven sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Sonntagmittag erhielt die Polizei Kenntnis von einem Diebstahl in der Jadeallee, bei dem unbekannte Täter im Zeitraum vom 26.07.2024, 18:00 Uhr, bis zum 27.07.2024, 12:00 Uhr, in ein dortiges Zirkuszelt sowie in einen Verkaufswagen eindrangen und u.a. Lebensmittel, Alkoholika und Bargeld entwendeten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

