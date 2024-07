Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Watt en Schlick-Festival - Polizei Varel zieht Bilanz

Varel (ots)

Am vergangenen Wochenende fand vom 26. bis zum 28.07.2024 das alljährlich stattfindende Festival "Watt En Schlick" zum 10. Mal statt. Das Festival nahm am Dangaster Strand bei traumhafter Kulisse und seinem vielseitigen genreübergreifenden Programm seinen Verlauf. Bei hauptsächlich schönem Sommerwetter verlief die Veranstaltung aus polizeilicher Sicht erwartungsgemäß friedlich. Festivaltypische Delikte wurden bislang nicht bekannt. Während der An- und Abreise-Phasen kam es zu keinen nennenswerten Störungen.

