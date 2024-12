Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Wohnungsbrand endet glimpflich

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, gegen 19:20 Uhr kam es in der Kornwestheimer Kantstraße zu einem Wohnungsbrand. Der Grund für den Brand wird in einem technischen Defekt an einer Lichterkette vermutet. Hierdurch geriet der Vorhang der Balkontüre in Brand. Die Bewohner der betroffenen Wohnung konnten das Gebäude rechtzeitig und unverletzt verlassen. Durch das schnelle Eingreifen der freiwilligen Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf die restliche Wohnung verhindert werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

