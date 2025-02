Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 43-Jährigen mit Untersuchungshaftbefehl am Düsseldorfer Hauptbahnhof fest

Düsseldorf (ots)

Am Dienstagmorgen (4. Februar 2025) führten Bundespolizisten am Düsseldorfer Hauptbahnhof eine Kontrolle durch, bei der ein 43-jähriger Deutscher festgenommen wurde. Im Rahmen der polizeilichen Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Düsseldorf vorlag. Zudem führte der Mann ein Einhandmesser mit sich, welches beschlagnahmt wurde. Der 43-Jährige wurde noch am heutigen Tage einem Haftrichter vorgeführt.

Aufgrund des bestehenden Haftbefehls wurde der deutsche Staatsangehörige nach Eröffnung des Haftbefehls zur weiteren Bearbeitung in die Polizeiwache verbracht.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten ein griffbereites Einhandmesser auf. Das Messer wurde beschlagnahmt und zur Einziehung sichergestellt.

Da der Gegenstand unter das Führungsverbot fällt, muss sich der 43-Jährige nun wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell