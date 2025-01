Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Dülmen-Merfeld, Coesfeld-Lette/Betrunkener Autofahrer missachtet Anhaltezeichen der Polizei

Coesfeld (ots)

Ein 59-jähriger Mann aus Dülmen fiel in den frühen Morgenstunden des Mittwoch (22.01.), gegen 02.15 Uhr, Mitarbeitern einer Tank- und Rastanlage auf der A43 auf, weil er offenbar stark alkoholisiert war. Trotzdem stieg der Mann in seinen Nissan und setzte seine Fahrt über die Autobahn in Richtung Dülmen fort. Hinzugerufene Polizeibeamte stellten den Nissan im Rahmen der Fahndung an der Anschlussstelle Dülmen fest und versuchten, dieses anzuhalten. Der Fahrer fuhr jedoch, teilweise mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, zunächst in Richtung Dülmen Zentrum, dann weiter über die Borkener Straße nach Merfeld und von dort aus über die Bruchstraße nach Lette. Dabei missachtete der die Anhaltesignale und das Blaulicht der Polizei. In Lette gelang es den Beamten schließlich, sich vor das Fahrzeug zu setzen und dieses zu stoppen. Im Rahmen der Kontrolle räumte der Fahrer ein, zuvor Alkohol getrunken zu haben. Die Polizeibeamten brachten den Mann zur Wache in Dülmen, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Den 59-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen. Fahrzeug und -schlüssel wurden sichergestellt.

