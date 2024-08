Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Auto fährt gegen Baum - Fahrerin leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache kam eine 32-jährige Autofahrerin aus Haltern am See am Mittwochmorgen (06:15 Uhr) auf der Recklinghäuser Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte sie mit einem Baum und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen fuhr die Frau in ein Krankenhaus. Die Unfallstelle war zeitweise gesperrt.

Das Fahrzeug der 32-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell