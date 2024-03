POL-PDLD: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau

Landau (ots) - Am 13.03.2024 wollte gegen 16:45 Uhr ein 18-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad in der August-Croissant-Straße in Landau anfahren. Angeblich klemmte hierbei der Gashahn. Infolge dessen kollidierte der 18-Jährige mit einem Baum. Durch den Unfall wurde der 18-Jährige leicht verletzt. Die Schadenshöhe beträgt circa 500 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Landau Pressestelle Telefon: 06341-287-2003 www.polizei.rlp.de/pd.landau Pressemeldungen der ...

