Polizei Gütersloh

POL-GT: Zigarettenautomatendiebe unterwegs

Gütersloh (ots)

Harsewinkel/ Halle (Westf.) (FK) - Dienstag (10.12., 01.35 Uhr - 01.45 Uhr) rissen zwei Täter an der Hesselteicher Straße einen Zigarettenautomaten unter Zuhilfenahme eines Autos von einer Hauswand. Anschließend legten sie den Automaten in das Auto und fuhren davon. Zeugen beobachteten die Männer und informierten die Polizei. Beide Täter waren dunkel bekleidet. Einer hatte eine Sturmhaube auf. Sie fuhren in Richtung der Brockhäger Straße davon.

In derselben Nacht versuchten Unbekannte gegen 01.00 Uhr ebenfalls einen Zigarettenautomaten von einer Hauswand an der Versmolder Straße in Halle (Westf.), Ortsteil Hörste zu reißen. Es misslang. Die Täter flüchteten ohne Beute.

Die Polizei hat zu beiden Taten Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es ist möglich, dass es einen Tatzusammenhang gibt. Hinweise und Angaben zu verdächtigen Feststellungen und zu den beschriebenen Männern mit dem dunklen Auto nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

