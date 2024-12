Polizei Gütersloh

POL-GT: Vermisste Hündin nach Unfall in Steinhagen aufgefunden

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Die nach einem Unfall in Steinhagen am Montagnachmittag (09.12., 17.00 Uhr) vermisste Hündin ist am Dienstagvormittag lebend um Umfeld der Unfallstelle aufgefunden worden. Sie wird an die Besitzer übergeben. Ursprüngliche Unfallmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5927084

