Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Drei Verletzte

Gütersloh (ots)

Steinhagen (IW) - Montagnachmittag (09.12., 17.00 Uhr) befuhr ein 47-jähriger Skoda Fahrer aus Halle(Westf.) die Gütersloher Straße im Ortsteil Brockhagen aus Richtung Halle in Richtung Gütersloh. An der Kreuzung Brockhagener Straße beabsichtigt er nach links auf diese abzubiegen um seine Fahrt in Richtung Steinhagen fortzusetzten. Ein 45-jähriger Lkw-Fahrer aus Hilter befuhr zeitgleich die Gütersloher Straße aus Gütersloh kommend in Richtung Halle. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß in dessen Folge der Pkw auf dem Dach zum Liegen kam. Der Fahrer des Pkw und seine 74-jährige Mitfahrerin konnten sich selbst aus dem Pkw befreien. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer, seine Mitfahrerin leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort von der Rettungswagenbesatzung behandelt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Aus dem Pkw ist nach dem Zusammenstoß ein schwarzer kniehoher Hund mit weißem Fell im Halsbereich entlaufen. Dieser konnte bis zur Berichterstattung nicht aufgefunden werden. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf 40.000 Euro geschätzt. Der Kreuzungsbereich war für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise gesperrt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell