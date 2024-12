Polizei Gütersloh

POL-GT: Widerstand nach Unfall auf dem Westring

Gütersloh (ots)

Gütersloh/ Rheda-Wiedenbrück (FK) - In der Nacht zu Sonntag (08.12., 00.30 Uhr) kam es auf dem Westring zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei in Richtung Rheda-Wiedenbrück fahrenden Autos. Ersten Ermittlungen nach touchierte dabei ein 42-jähriger Mann mit einem VW-Tiguan beim Fahrstreifenwechsel einen in dieselbe Richtung fahrenden Mercedes eines 24-jährigen Rietbergers. Nach dem Zusammenstoß fuhren beide Männer in Richtung Rheda-Wiedenbrück weiter. Zwischenzeitlich wurde die Polizei über den Unfall informiert. Beide Autofahrer konnten in Rheda-Wiedenbrück an der Straße Am Domhof angetroffen werden. Die Unfallaufnahme vor Ort wurde durch mehrere hinzugerufene Personen gestört. Sie gaben sich als Bekannte eines der Unfallbeteiligten aus. Letztendlich erhielten alle Platzverwiese, um die Unfallaufnahme zu gewährleisten. Den Platzverweis befolgte ein 28-jähriger Rheda-Wiedenbrücker nicht. Er musste mehrfach aufgefordert werden, diesem nachzukommen. Als er weggeführt werden sollte, sperrte er sich und versuchte einen Beamten zu schlagen. Als er daraufhin gefesselt wurde, beleidigte er die Polizisten und forderte die übrigen in der Umgebung stehenden Personen auf, ihn zu befreien. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer kann ergänzende Angaben zu dem Unfall auf dem Westring machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

