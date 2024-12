Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Tatverdächtige nach Einbruch beobachtet

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - Am frühen Samstagabend (07.12., 17.10 Uhr) haben sich zwei Tatverdächtige gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus an der Straße Wiesengrund verschafft. Zeugen nahmen ein lautes Klirren wahr und konnten anschließend zwei Männer beobachten, die zu Fuß durch den Garten des Grundstücks in Richtung Fußweg zwischen Hilterweg und Stettiner Straße flüchteten. Zuvor schlugen die Einbrecher das Fenster einer Terrassentür ein und durchsuchten die Wohnräume. Ersten Feststellungen zufolge wurde ein Tablet gestohlen.

Der Beschreibung nach war ein Tatverdächtiger etwa 1,80 Meter groß, mit schlanker Statur, hellen Haaren und dunklerem Hauttyp. Der Mann trug eine medizinische Maske und eine dunkle Kopfbedeckung. Der Zweite war circa 1,90 Meter groß, mit schlanker Statur. Er trug eine helle Jacke.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hat Hinweise auf die beschriebenen Tatverdächtigen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell