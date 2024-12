Polizei Gütersloh

POL-GT: PKW gegen Baum

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (TP) - Am Samstagnachmittag (07.12.2024) wurde der Polizei gegen 16:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Flugplatzstraße im Ortsteil Stukenbrock gemeldet. Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr eine 22-jährige Frau aus Oerlinghausen mit ihrem Pkw die Flugplatzstraße in Fahrtrichtung Schloß Holte-Stukenbrock. In Höhe der Haus-Nr. 33 kam die junge Citroen-Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab, da sie nach eigenen Angaben während der Fahrt eingeschlafen war. Anschließend kollidierte sie mit einem Straßenbaum. Infolge der Kollision wurde der Kleinwagen zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam hier zum Stillstand. Die alleine im Fahrzeug befindliche Frau konnte sich selbst aus dem schwer beschädigten Pkw befreien und wurde am Unfallort durch die Besatzung eines Rettungswagens erstversorgt. Die leichtverletzte Unfallverursacherin wurde zur weiteren Versorgung in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Da sich während der Unfallaufnahme Hinweise konkretisierten, dass die Oerlinghausenerin vor Fahrtantritt illegale Betäubungsmittel konsumiert hatte, wurde ihr im Krankenhaus eine angeordnete Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde durch ein beauftragtes Unternehmen abgeschleppt. Die Flugplatzstraße musste im Bereich der Unfallstelle, für die Bergung des Pkw und für die Dauer der Unfallaufnahme, komplett gesperrt werden. Der Fahrzeugverkehr wurde durch Polizeikräfte abgeleitet. Die Gesamtschadenshöhe wird durch die Polizei auf 7000 EUR geschätzt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gütersloh unter Tel. 05241 8690 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell