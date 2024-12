Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (CJ) - Am 07.12.2024 befuhr ein 18-jähriger Audi Fahrer mit seinem 20-jährigen Beifahrer gegen 20:18 Uhr die Königstraße aus Richtung Innenstadt Gütersloh kommend und wollte nach rechts auf die Prinzenstraße abbiegen. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem 56-jährigen Gütersloher zusammen. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er konnte durch die alarmierte Feuerwehr aus seinem Opel befreit werden. Nach ersten Untersuchungen durch die Notärztin vor Ort wurde er mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht. Beide Insassen im Audi sind rumänische Staatsbürger und wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Gegen den 18-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Eine Sicherheitsleistung wurde erhoben. Die Unfallaufnahme wurde durch ein Verkehrsunfallteam der Polizei Münster unterstützt. Für einen Zeitraum von 5 Stunden musste die Kreuzung dafür gesperrt werden. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Der Sachschaden wird auf ca. 45000 Euro geschätzt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gütersloh unter der Tel.: 05241-869-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell