Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(Oth) Am Freitag, den 19.04.2024, ereignete sich zwischen 09:30 Uhr und 18:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Querstraße in Stadthagen.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte mit einem ordnungsgemäß geparkten BMW Mini eines 37-Jährigen aus Meerbeck.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen.

An dem BMW entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter 05721/9822-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell