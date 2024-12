Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrten unter Alkohol und Drogen

Gotha (ots)

Samstagmorgen kontrollierten Gothaer Polizeibeamte einen 34-jährigen Audifahrer in der Waltershäuser Straße in Gotha. Hierbei konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von fast 0,9 Promille. Samstagmittag wurde ein 43-Jähriger mit seinem Audi in der Mozartstraße kontrolliert. Ein Drogenvortest verlief u.a. positiv auf Opiate, eine Blutentnahme wurde durchgeführt. In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (dg)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell