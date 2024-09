Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in zwei Unternehmen - Polizei sucht Zeugen

Hövelhof (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch, 04. September, auf Donnerstag, 05. September, in zwei Firmen an der Straße Schierbusch in Hövelhof eingebrochen. Die Polizei Paderborn bittet Zeugen um Hinweise.

Der erste Einbruch erfolgte in einem Zeitraum zwischen 19.15 Uhr und 05.40 Uhr. Die Täter drückten eine Scheibe ein und gelangten so in das Gebäudeinnere. Im Anschluss flüchteten sie, vermutlich ohne Beute, in unbekannte Richtung. Ebenfalls in der Nacht drangen unbekannte Täter gegen 00.45 Uhr gewaltsam in ein weiteres Unternehmen an der Straße Schierbusch ein. Wieder wurde eine Scheibe eingeschlagen, um in das Gebäude zu kommen. Danach flohen die Täter ebenso in unbekannte Richtung. Über das Diebesgut ist auch hier nichts bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich mit sachdienlichen Hinweisen über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell