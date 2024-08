BPOL-HH: Nach Gepäckdiebstahl: Mit Haftbefehl gesuchter Mann durch Zivilfahnder der Bundespolizei am Hauptbahnhof festgenommen

Hamburg (ots) - Am 18.08.2024 gegen 13:50 Uhr kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg auf dem Bahnhof Reeperbahn zu einer körperlichen Auseinandersetzung zum Nachteil von zwei Mitarbeitern der DB Sicherheit. Demnach sei ein 22-jähriger Guineer in der S1 von Altona in Richtung Reeperbahn von den Mitarbeitern tarifrechtlich ...

mehr