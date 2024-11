POL-CUX: Große Übung der Polizeiinpektion Cuxhaven sowie weiterer Einsatzkräfte der Polizeidirektion Oldenburg - Einsatzkräfte üben den Ernstfall einer Amoklage an einer Schule

Polizeiinspektion Cuxhaven

Große Übung der Polizeiinpektion Cuxhaven sowie weiterer Einsatzkräfte der Polizeidirektion Oldenburg - Einsatzkräfte üben den Ernstfall einer Amoklage an einer Schule

Cuxhaven

Cuxhaven/Wurster Nordseeküste. Am heutigen Mittwoch (06.11.2024) führten Einsatzkräfte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Cuxhaven sowie der Verfügungseinheiten der anderen Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Oldenburg eine groß angelegte Übung auf dem ehemaligen Kasernengelände in Altenwalde sowie am Nachmittag an der Oberschule in Dorum durch.

Wurden am Vormittag verschiedene Einzelbereiche im Rahmen von Stationen geprobt, so ging es am Nachmittag zu einem gemeldeten Ernstfall.

Als Einsatzszenario wurde ein gemeldeter Amoklauf durch mehrere Täter mit mehreren Verletzten an einer Schule gewählt. Um möglichst realitätsnah üben zu können wurde hierfür ein reales Schulgebäude, in diesem Fall das der Oberschule "Achtern Diek" in Dorum, genutzt.

Die Einsatzkräfte hatten nun die Aufgabe das am Vormittag geübte am Nachmittag im "Ernstfall" umzusetzen und den Einsatz vollumfänglich abzuarbeiten, darunter das Stellen der Täter, Notfallversorgung von Verletzen sowie Evaktuierung der Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und andere Personen.

"Auch wenn wir uns wünschen, dass uns ein solcher Einsatz niemals ereilen wird, müssen wir stets darauf vorbereitet sein. Dazu gehören auch Übungsszenarien wie Dieses" so Dominikus Wolking, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Cuxhaven. "Das schnelle, professionelle und sehr robuste Auftreten aller Einsatzkräfte, auch mit entsprechender, polizeilicher Ausrüstung soll der Bevölkerung gleichzeitig zeigen, dass die Polizei in der Lage ist diese Einsätze zu bewältigen und jederzeit für die Sicherheit der Bevölkerung zu sorgen" so Wolking weiter.

"Gleichzeitig möchte ich mich bei allen beteiligten Kolleginnen und Kollegen für die hochprofessionelle Planung und Durchführung bedanken, da dies einen enormen Aufwand und viel Arbeit bedeutet. Das gilt ebenso für alle, die uns ermöglicht haben, diese Übung in diesem Umfang durchzuführen, z.B. dem Landkreis Cuxhaven als Schulbehörde, den Mitarbeitenden der Schule sowie den Mitarbeitenden der Bundeswehr in Nordholz" sagt Wolking.

