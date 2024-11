POL-CUX: Größere Polizeiübung im Bereich Altenwalde und Nordholz

Cuxhaven (ots) - Landkreis Cuxhaven. Am gestrigen Montag (04.11.2024) und in der Nacht zum heutigen Dienstag wurden mehrere Fahrzeugführer gestoppt, welche unter dem Einfluss von Alkohol- oder Betäubungsmittel unterwegs waren. Gegen 10:40 Uhr wrude ein 58-jähriger Mann aus Hemmoor mit seinem PKW im Bereich der B73 in Hemmoor kontrolliert. Grund der Kontrolle war die ...

mehr