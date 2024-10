POL-PPRP: Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Ludwigshafen (ots) - Polizeikräfte kontrollierten am 16.10.2024, gegen 22:20 Uhr, zwei Jugendliche in der Flurstraße. Die Jugendlichen im Alter von 14 und 16 Jahren hatten einen Roller dabei. Bei der Überprüfung des Rollers im polizeilichen Fahndungssystem stellte sich heraus, dass dieser im Juni bei der Polizei als gestohlen gemeldet wurde. Der Roller wurde an seinen rechtmäßigen Eigentümer übergeben. Die ...

