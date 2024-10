Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Bundespolizisten kontrollieren Mann am Fernbahnhof: Küchenmesser mit 12 Zentimeter langer Klinge zugriffsbereit in der Bauchtasche

Frankfurt/Main (ots)

Am späten Nachmittag des 9. Oktober kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 39-jährigen Mann am Fernbahnhof des Flughafens Frankfurt. Dabei machten Sie einen gefährlichen Fund: Der Pole führte in seiner Bauchtasche ein Küchenmesser mit einer 12cm langen Klinge mit. Der Mann hatte sich im Rahmen der Personalienfeststellung bereits unkooperativ verhalten. Hinzu kam ein Personenhinweis, dass er bereits in der Vergangenheit gewalttätig in Erscheinung getreten war und ein Stechwerkzeug mit sich führte. Daraufhin durchsuchten die Beamten die mitgeführte Bauchtasche des Mannes und fanden dort ein Messer zugriffsbereit auf. Ebenso stellten die Beamten einen albanischen Führerschein und eine albanische Identitätskarte fest, die ganz offensichtlich nicht den Personalien des Polens entsprachen. Das Messer und die Dokumente wurden sichergestellt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell