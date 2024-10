Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Gesucht wegen Schmuggel von fast 30 Tonnen Kokain - Bundespolizei verhaftet mutmaßlichen Drogenschmuggler am Flughafen Frankfurt

Frankfurt/Main (ots)

Bundespolizisten konnten am Flughafen Frankfurt bereits am Samstag einen 52-jährigen Litauer festnehmen, der im Verdacht steht, sehr große Mengen Drogen in die EU geschmuggelt zu haben. Dem Mann wird seitens der litauischen Behörden vorgeworfen, 2019 als Teil einer organisierten Gruppe, mindestens 29.946 Kilogramm Kokain in Südamerika illegal erworben zu haben und die Betäubungsmittel dann über den Seeweg in die Europäische Union, mit Endziel Litauen, geschmuggelt zu haben. Der Straßenverkaufswert des festgestellten Kokains beträgt circa 1,5 Milliarden Euro.

Die Bundespolizisten konnten den Mann nach gezielten Fahndungsmaßnahmen bei seiner Ankunft aus Bogota / Kolumbien noch am Luftfahrzeug festnehmen. Der Verdächtige wurde der Justiz übergeben und wartet nun auf seine Überstellung nach Litauen.

