POL-PPRP: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Ludwigshafen (ots)

In der Bismarckstraße fuhr ein 54-jähriger Autofahrer am Mittwochnachmittag (16.10.2024, gegen 17:20 Uhr) aus einer Parklücke aus und übersah das Auto eines 28-Jährigen, der auf der Bismarckstraße fuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Beifahrer in den Autos leicht verletzt. Außerdem wurde das Auto des 54-Jährigen auf ein anderes geparktes Auto geschoben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro.

