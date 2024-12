LPI-GTH: Körperverletzung - Zeugensuche

Eisenach (ots) - Am Samstag befuhr eine 52-Jährige mit ihrem VW die Georgenstraße. Als gegen 19.50 Uhr ein 6-Jähriger auf die Straße lief, konnte die Frau nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind. Der Junge wurde bei dem Unfall verletzt und musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sachschaden entstand nicht. (mb) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Eisenach Telefon: ...

