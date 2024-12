LPI-GTH: Verkehrsunfall

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter Zutritt zu einer Kleingartenanlage in Arnstadt im Bereich Am Dornheimer Berg. Hier wurden fünf Lauben gewaltsam geöffnet und Werkzeuge, sowie Unterhaltungselektronik im Wert von ca. 450 Euro entwendet. Der an den Lauben entstandene Sachschaden wird mit ca. 450 Euro betitelt. Hinweise nimmt ...

