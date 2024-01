Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Pizzalieferant ohne Fahrerlaubnis 06.01.2024, 00:15 Uhr

Speyer (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag führten Polizeibeamte eine Verkehrskontrolle in der Dudenhofer Straße in Speyer durch. Der Fahrer eines Toyota Kleinwagens gab sich als Essenslieferant zu erkennen und händigte auf Nachfrage einen Führerschein aus. Dieser erwies sich jedoch als gefälscht, weshalb dem 30-jährigen Mann aus Berlin die Weiterfahrt untersagt werden musste. Den Mann erwarten nun Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung. Die Polizei hofft, dass die Verkehrskontrolle nicht zur Auslieferung von kaltem Essen geführt hat.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell