POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Langenfeld - 2404094

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Langenfeld ---

Am Mittwoch, 24. April 2024, wurde um etwa 5 Uhr in ein Bürogebäude an der Hans-Böckler-Straße eingebrochen. Die unbekannten Täter drangen im Kellerbereich durch ein Fenster in die Räumlichkeiten ein. Ein dort befindliches Büro wurde delikttypisch durchwühlt. Angaben zu entwendeter Tatbeute können zum aktuellen Zeitpunkt nicht getätigt werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

