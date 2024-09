Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Heftige Gewitter führen zu zahlreichen Einsätzen für die Feuerwehren im Bereich der ILS Nürnberg

Nürnberg (ots)

Die Wetterberichte zeigten noch am Vorabend keine Indizien, dass sich starke Gewitter für den Montag andeuteten. Dennoch wurde das Wettergeschehen in den Morgenstunden in der Integrierten Leitstelle Nürnberg (ILS) kontinuierlich überwacht, so dass auch die plötzlich entstandenen Gewitter- und Regenereignisse nicht überraschend waren.

Das Personal der ILS wurde schon am frühen Morgen der Lage entsprechend aufgestockt, um die ggf. stark ansteigende Zahl an Hilfeersuchen bewältigen zu können.

Vermutlich durch in den Gewittern eingelagerte Blitze lösten nahezu gleichzeitig mehrere Brandmeldeanlagen im Stadtgebiet Nürnberg aus, die sich alle als Fehlalarme herausstellten, so dass diese Einsatzstellen schnell abgearbeitet werden konnten. In zwei Fällen schlug der Blitz allerdings in Privathäuser ein, wo Schäden an den Elektroverteilungen entstanden. Zu einem Schadenfeuer oder zu Personenschäden kam es in beiden Fällen nicht.

Leider wurden durch den Starkregen erneut zwei Unterführungen in Nürnberg überflutet, so dass sie nicht mehr passierbar waren. In einer Unterführung in der Komotauer Straße mussten zwei Personen von der Freiwilligen Feuerwehr Altenfurt aus einem PKW befreit werden, der in den Wassermassen liegengeblieben war. Die Betroffenen waren unverletzt, der mitalarmierte Rettungsdienst musste nicht eingreifen.

Neben dem Stadtgebiet Nürnberg, in dem von 07:15 Uhr-12:30 Uhr 20 unwetterbedingte Einsätze abzuarbeiten waren, wurden durch die ILS Nürnberg in den Landkreisen Fürth (Schwerpunkt Roßtal) und Nürnberger Land (Schwerpunkt Schwarzenbruck/Lauf) 36 unwetterbedingte Einsätze gesteuert. Im Nürnberger Stadtgebiet waren alle Feuerwachen der Berufsfeuerwehr und zahlreiche Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. (MG/TB)

Original-Content von: Feuerwehr Nürnberg, übermittelt durch news aktuell