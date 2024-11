Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: witterungsbedingte Verkehrsunfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am 20.11.24 kam es in den Nachmittagsstunden aufgrund von Schneefall und Temperaturen um den Gefrierpunkt im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg zu 25 Verkehrsunfällen und Verkehrsbeeinträchtigungen. Im Landkreis Vorpommern-Rügen mussten die Beamten 16 witterungsbedingte Verkehrsunfälle aufnehmen. Zwischenzeitlich musste aufgrund der Nichtbefahrbarkeit die Rügenbrücke für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden. Im Bereich des Landkreises Vorpommern-Greifswald waren es neun Einsätze. In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden, welche die Polizei insgesamt auf ca. 55.000 Euro schätzt. Bei einem Unfall in Trinwillershagen, kam die 66-jährige deutsche Fahrerin eines PKW Mercedes aufgrund der Straßenglätte nach links von der Fahrbahn ab. Sie, sowie ihr 61-jähriger Beifahrer, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

