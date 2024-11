FW-M: Reanimation auf dem Gleis (Pasing)

Feuerwehr München

Montag, 11. November 2024

Pasinger Bahnhof

Am Montagnachmittag ist es auf einem Gleis am Pasinger Bahnhof zu einem medizinischen Zwischenfall gekommen, in dessen Folge eine Person ins Gleisbett gestürzt ist.

Ein einfahrender Zug wurde durch eine sofort eingeleitete Notbremsung des Zugführers gestoppt und so Schlimmeres verhindert. Der Zug kam rund 30 Meter vor der im Gleisbett liegenden Person zum Stehen. In der Folge blockierte er die Einfahrt weiterer Züge und erlaubte so ein direktes Betreten des Gleisbereichs durch das Fachpersonal.

Dem glücklichen Umstand einer am Bahnhof wartenden Klasse von Notallsanitäterinnen und Notfallsanitätern der Berufsfeuerwehr München ist es zu verdanken, dass das versorgungsfreie Intervall zwischen Absetzen des Notrufes und Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte entfiel und die überlebenswichtige Herz-Lungen-Wiederbelebung sofort eingeleitet werden konnte. Neben der Erstversorgung und Reanimation übernahmen unsere Nachwuchskräfte auch die Einweisung der eintreffenden Feuerwehrleute und unterstützten diese anschließend.

Durch die Feuerwehr wurde die laufende Reanimation intensiviert sowie anwesende Personen betreut. Nach kurzer Zeit hatte der Patient wieder einen spontanen Kreislauf und konnte in ein Münchner Klinikum gebracht werden.

Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand kommt es auf jede Sekunde an. Jede und jeder kann hier durch das Absetzten eines Notrufes und eine eingeleitete Herz-Lungen-Wiederbelebung einen wichtigen Teil zur akuten Versorgung und somit zum Gelingen der Rettungskette beitragen. An dieser Stelle sei zu erwähnen, dass auch bei gelebter Zivilcourage an den Eigenschutz zu denken ist, um sich und andere nicht in Gefahr zu bringen.

