Feuerwehr München

FW-M: Medizinischer Notfall führt zu Verkehrsunfall (Riem)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Freitag, 8. November 2024; 17.20 Uhr

An der Point

Am frühen Freitagabend ist es im Münchner Osten zu einem Verkehrsunfall mit drei Pkw gekommen. Eine Person musste in eine Klinik gebracht werden.

Eine 80-jährige Dame befuhr mit ihrem schwarzen VW die Autobahn A94 stadteinwärts, welche sie an der Anschlussstelle Riem verlassen wollte. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr ungebremst über eine Kreuzung, an der zwei weitere Autos bei Rotlicht warteten. Hierbei touchierte sie das hintere der beiden Fahrzeuge und schob es so auf das erste auf. Im Anschluss überquerte sie die Fahrbahn und kam erst an einem Ampelmasten im Grünstreifen zum Stehen. Da beim abgesetzten Notruf von drei beteiligten Fahrzeugen die Rede war, wurden mehrere Rettungswägen und Notärzte zur Einsatzstelle beordert, ebenso ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwehr München. Bei Eintreffen der ersten Kräfte stellte sich heraus, dass alle Insassen der an der Ampel wartenden Pkw ihre Fahrzeuge bereits verlassen hatten und augenscheinlich unverletzt blieben. Die Lenkerin des VW zog sich leichte Verletzungen zu. Bei einer ersten Untersuchung durch den Notarzt wurden typische Symptome eines Schlaganfalles festgestellt. Die 80-jährige wurde in Begleitung des Notarztes vom Rettungsdienst in eine Münchner Klinik gebracht. Die Kräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle ab und mussten anschließend den Ampelmasten entfernen, da dieser nach dem Zusammenprall in deutlicher Schieflage über die Fahrbahn hing.

Zum aktuellen Gesundheitszustand und der tatsächlichen klinischen Diagnose können von der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Der Sachschaden wird durch die Polizei ermittelt.

(pes)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell