Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240927-2-pdnms Zwei Festnahmen nach Tageswohnungseinbruch in Bordesholm

Bordesholm ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Neumünster :

Aufgrund der Angaben einer aufmerksamen Nachbarin, konnten am 26.09.2024 in Bordesholm zwei mutmaßliche Wohnungseinbrecher festgenommen werden.

Am 26.09.2024 gegen 13.25 Uhr bemerkte eine aufmerksame Nachbarin im Möhlenkamp in Bordesholm, wie sich zwei verdächtige Männer sich an der Terrassentür eines Einfamilienhauses zu schaffen machten. Die Zeugin konnte beobachten, wie einer der beiden Täter vor dem Haus Schmiere stand, während der andere im rückwärtigen Bereich einen Rollladen an der Terrassentür aufhebelte und die Glastür einschlug. Bevor die Täter in das Haus eindringen konnten, flohen sie vom Tatort.

Die Nachbarin rief umgehend beim Polizeinotruf an und schilderte ihre Beobachtungen und teilte eine genaue Beschreibung der beiden verdächtigen Männer mit.

Sehr schnell trafen mehrere Streifenwagen am Tatort ein, die die beiden Männer, die zwischenzeitlich die Flucht ergriffen hatten, nicht mehr antrafen. Aufgrund der sehr guten Personenbeschreibungen der Zeugin konnten allerdings zwei 23 und 25 jährigen Tatverdächtige im Nahbereich angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Die beiden Männer kamen ins Polizeigewahrsam nach Neumünster. Die Staatsanwaltschaft Kiel stellte gegen die beiden Tatverdächtigen einen Haftbefehlsantrag. Der Haftrichter des Amtsgerichts Kiel ordnete heute Untersuchungshaft gegen die Männer an, die sodann der Justizvollzugsanstalt Neumünster zugeführt wurden.

Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell